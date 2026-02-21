Sucesos

Homicidio en Escazú: hombre de 31 años muere tras balacera desde motocicleta

Víctima tenía 31 años y falleció en el Hospital San Juan de Dios

Por Irene Rodríguez
Agentes del Organismo de Investigación Judicial y Fuerza Pública realizaron el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios tras una balacera ocurrida cerca del Paseo Metrópoli, en Cartago.
La balacera ocurrió en San José, específicamente en Escazú. Imagen con fines ilustrativos (Keyna Calder/Cortesía)







