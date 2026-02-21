Homicidio en Escazú: hombre de 31 años muere tras balacera desde motocicleta

Un hombre de 31 años falleció la noche de este viernes producto de heridas de bala. La víctima, de apellido Sánchez, era de nacionalidad nicaragüense.

Cerca de las 8:30 p. m. Sánchez se encontraba con otros dos hombres en las afueras de una vivienda en San Rafael de Escazú, cuando otros dos hombres que transitaban en motocicleta les dispararon en múltiples ocasiones.

Sánchez fue herido en el costado izquierdo y en la espalda. Los dos hombres con los que se encontraba lo trasladaron en un vehículo particular al Hospital San Juan de Dios. Al ingresar, los funcionarios del centro médico lo reportaron como fallecido. El cuerpo fue trasladado a la morgue.

Los motociclistas huyeron.

Se investigan las razones por las cuales los motociclistas dispararon contra estos hombres.