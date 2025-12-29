Hombre sufrió heridas de gravedad tras explosión de un tanque con gasolina

La Cruz Roja trasladó a la clínica de Alajuelita a un hombre quien sufrió importantes quemaduras tras la explosión de un tanque con gasolina. (imagen con fines ilustrativos).

Un hombre sufrió heridas graves tras la explosión de un tanque con gasolina, hecho ocurrido a eso de las diez de la mañana en el cantón de Alajuelita.

La Cruz Roja reportó la atención del caso en el distrito de San Felipe, específicamente en el asentamiento el Jazmín que se ubica detrás del Liceo, “en el lugar se informa que hay una persona con quemaduras importantes”, informó la Benemérita.

Ese mismo cuerpo de emergencia llevó al herido para que recibiera atención médica “se abordó un hombre adulto y se trasladó en condición urgente a la clínica de Alajuelita”, añadió la institución humanitaria.

Al sitio también acudieron especialistas del cuerpo de Bomberos por tratarse de un evento que involucró un incidente con fuego, el hombre sufrió lesiones en la cara y el tórax, reportó ese Bomberos en su aplicación oficial.