Hombre que confesó homicidio de notificador judicial para robarle su motocicleta recibe condena

El cuerpo del notificador judicial del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Luis Gerardo Alfaro Molina, apareció el 8 de marzo del 2024 en un cafetal, a 50 metros de la calle que conecta Sarchí y Grecia, en Alajuela.

Casi dos años después del crimen, la Fiscalía de Grecia confirmó la sentencia de 30 años de prisión en contra de un hombre de apellidos Hernández Lizano, quien admitió ser responsable del homicidio del notificador y decidió someterse a un procedimiento especial abreviado. Por este motivo el caso no se elevó a juicio.

El Tribunal Penal de Grecia comunicó la condena la mañana del pasado lunes 16 de febrero.

Al funcionario, de 40 años, le dispararon en la espalda y abandonaron su cuerpo en ese cafetal un día antes del hallazgo, luego de que le robaran sus pertenencias y la motocicleta de uso oficial que conducía.

Además, durante el proceso de investigación se demostró la participación de una persona menor de edad en el crimen, por lo que la Fiscalía Penal Juvenil de Grecia llevó a cabo un proceso que concluyó con una sentencia de 15 años en un centro de internamiento para adolescentes.

Todos los ahora condenados fueron detenidos el 24 de octubre del 2024, durante cinco allanamientos en Sarchí, Parrita, Turrubares y Jacó. (LN con fotos de OIJ)

Otras tres personas, dos apellidadas Sánchez Hernández (hombre y mujer), así como Hernández Solano, recibieron una pena de tres años de cárcel, por el delito de favorecimiento real. Estos sujetos ayudaron a que los homicidas se escondieran de las autoridades, según informó el Ministerio Público.

El caso se tramitó bajo el expediente 24-0245-075-PE.