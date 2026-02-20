Sucesos

Hombre que confesó homicidio de notificador judicial para robarle su motocicleta recibe condena

El sujeto fue condenado junto a un menor de edad por el homicidio, que ocurrió en marzo del 2024

Por Natalia Vargas
Un hombre de familia, deportista, trabajador y pulseador es lo que define a Luis Gerardo Alfaro Molina, de 40 años, el notificador del Poder Judicial que murió en manos de unos delincuentes. Foto: Tomadas de FB
Luis Gerardo Alfaro Molina fue asesinado en marzo del 2024.







Luis Gerardo Alfaro Molinanotificador judicialGrecia
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

