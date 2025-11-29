Hombre murió por arma de fuego en Pococí

La muerte ocurrió la madrugada de este sábado.

Un hombre de 35 años de apellido Bermúdez murió la madrugada de este sábado luego de ser herido por arma de fuego en Pococí, Limón.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el fallecido se encontraba en un local comercial en el barrio San Gerardo de Ticabán de Pococí cuando otro hombre ingresó al lugar y comenzaron a discutir.

Minutos después se desplazaron a la vía pública para pelear.

“En un momento dado, presuntamente, uno de estos sujetos saca un arma de fuego y dispara en múltiples ocasiones contra Bermúdez. Lo hiere en espalda, hombro y tórax”, señaló la oficina de prensa del OIJ.

Bermúdez murió en el lugar de los hechos. El agresor se dio a la fuga.

Agentes judiciales llegaron al lugar para levantar el cuerpo y trasladarlo a la morgue judicial.

El caso se mantiene en investigación para determinar las causas del suceso y dar con el sospechoso.