Hombre muere tras riña con arma blanca en Guararí

Un hombre falleció tras ser agredido con un arma blanca en Guararí, Heredia. (Imagen con fines ilustrativos)

Un hombre de apellido Estrada falleció este domingo tras resultar herido con un arma blanca durante una riña ocurrida en Guararí, Heredia, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Según las autoridades, la víctima estaba compartiendo con el presunto agresor, identificado con el apellido Paniagua, cuando ambos se involucraron en una discusión que derivó en el uso de botellas de vidrio rotas como armas.

Estrada fue trasladado a un centro médico, pero entró en paro cardiorrespiratorio y fue declarado fallecido poco después de su ingreso.

Durante el incidente, otras dos personas resultaron heridas con arma blanca y también fueron llevadas al hospital para recibir atención médica.

El presunto agresor se atrincheró en una vivienda cercana, por lo que oficiales de la Fuerza Pública, junto con agentes del OIJ, permanecieron custodiando la zona mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

El OIJ indicó que el caso se encuentra en investigación, y que se están recopilando pruebas y testimonios para determinar las circunstancias exactas que llevaron a la riña y al desenlace fatal.