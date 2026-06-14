Sucesos

Hombre muere atropellado por camión en ruta 32 tras aparente intento de bajonazo

Conductor del camión afirmó que realizó una maniobra evasiva para evitar un objeto que, presuntamente, fue lanzado contra el parabrisas

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Por Arianna Villalobos Solís
en la imagen una ambulancia sobre la vía y un cuerpo cubierto con una sábana
Un hombre de 35 años murió atropellado por un camión en la ruta 32, en Guápiles. El OIJ investiga si el caso se vincula a un intento de bajonazo en la vía. (Reiner Montero, corresponsal GN/Reiner Montero, corresponsal GN)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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