Hombre muere atropellado por camión en ruta 32 tras aparente intento de bajonazo

Un hombre de 35 años murió atropellado por un camión en la ruta 32, en Guápiles. El OIJ investiga si el caso se vincula a un intento de bajonazo en la vía.

Un hombre de aproximadamente 35 años, cuya identidad aún no ha sido confirmada, murió atropellado por un camión la madrugada de este domingo sobre la ruta 32, en un caso que las autoridades investigan como un aparente intento de bajonazo.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho ocurrió alrededor de la 1 a. m. en Guápiles, Pococí, Limón.

La versión preliminar señala que un camión que transportaba verduras y circulaba en sentido San José-Guápiles avanzaba por la carretera cuando, aparentemente, alguien lanzó un objeto con la intención de impactar el parabrisas.

Ante esa situación, el conductor del vehículo pesado realizó una maniobra evasiva para evitar el impacto y continuó su recorrido.

Cerca de un kilómetro después, se encontró con oficiales de la Policía de Tránsito, a quienes relató lo sucedido y les indicó que había sentido que pasó por encima de algo.

Los oficiales se trasladaron al punto señalado y corroboraron que se trataba de un atropello. En el lugar localizaron a un hombre sin vida.

El OIJ confirmó que al conductor se le practicó una prueba de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.

Entretanto, los agentes judiciales mantienen las pesquisas para esclarecer las circunstancias del caso y determinar si el incidente estuvo relacionado con un presunto intento de bajonazo.

Colaboró en esta información Reiner Montero, corresponsal GN.