Hombre muere atropellado en Pavas

El atropello ocurrió cerca de las 11:30 p. m. Imagen con fines ilustrativos

Un hombre de unos 50 años falleció la noche de este viernes en un atropello en Pavas, San José.

El hecho ocurrió cerca de las 11:00 p. m. cuando el hombre, aún sin identificar y que probablemente estaba en condición de calle, se encontraba en vía pública y fue atropellado por un camión.

De acuerdo con información compartida por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el conductor no se percató del hecho y continuó su camino.

Agentes judiciales llegaron al lugar para levantar el cuerpo y llevarlo a la morgue para su autopsia.