Hombre muere ahogado en Sarapiquí

Un hombre de 38 años, de apellido Amador, falleció ahogado, la tarde de este domingo, en el río Sarapiquí, en el distrito de La Virgen.

El incidente ocurrió cerca de las 4 p. m., a pocos metros de la Cruz Roja del lugar. Sin embargo, cuando los médicos llegaron, el hombre ya no tenía signos vitales.

De acuerdo con los cuerpos de socorro, la víctima estaba bajo los efectos del alcohol cuando sufrió el accidente.

El accidente se dio en las márgenes del río Sarapiquí. (Corresponsal/Reiner Montero)

Este no es el primer ahogamiento que se da en los últimos meses en este río. En marzo pasado se encontró el cuerpo de un menor de 12 años.