Hombre muere ahogado en Sarapiquí

Un hombre de 38 años, de apellido Amador, falleció ahogado, la tarde de este domingo, en el río Sarapiquí, en el distrito de La Virgen.
Un hombre de 38 años, de apellido Amador, falleció ahogado, la tarde de este domingo, en el río Sarapiquí, en el distrito de La Virgen.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.