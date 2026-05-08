Hombre irá a juicio por amenazar con machete a su hermana y ahorcar a sobrina menor en Limón

Un hombre de apellido Hompris habría sido el responsable de amenazar con un machete a su hermana y ahorcar a su sobrina, menor de edad, después de entrar a la casa de ambas sin su consentimiento.

Este sujeto enfrentará un juicio en el Tribunal Penal de Limón por los presuntos delitos de violación de domicilio agravada, hurto simple, amenazas contra mujer y maltrato agravado. El debate está previsto para iniciar el 15 de mayo a las 9 a. m.

Los hechos que se le imputan a este hombre habrían ocurrido en octubre del 2025. Según explicó el Poder Judicial, el hombre, sin motivo aparente, tomó un arma blanca tipo machete y le habría dicho a su hermana, de apellido Choly, que quería matarla.

Minutos después, en apariencia, se dirigió a la habitación de su sobrina menor de edad y la tomó del cuello con la supuesta intención de asesinarla. La intervención de Choly y de otra persona que estaba en el sitio logró que el hombre se detuviera.

Tras un llamado de ayuda a las autoridades, oficiales de la Fuerza Pública lograron la detención del sospechoso justo en el lugar donde ocurrió el aparente maltrato contra las mujeres.