Sucesos

Hombre irá 24 años de cárcel por cometer 16 delitos contra menor de edad

El sentenciado permanecerá en prisión preventiva mientras el fallo queda en firme

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Por Yucsiany Salazar
La condena inicial de 63 años de prisión se readecuó a 24 años por las reglas del concurso material. Imagen con fines ilustrativos. Foto: Archivo LN. (Jorge Castillo)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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