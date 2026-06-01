Hombre irá 24 años de cárcel por cometer 16 delitos contra menor de edad

La condena inicial de 63 años de prisión se readecuó a 24 años por las reglas del concurso material. Imagen con fines ilustrativos. Foto: Archivo LN.

Un hombre de apellidos López Carballo pasará 24 años en prisión por cometer 16 delitos en perjuicio de una menor de 13 años.

La Fiscalía Adjunta de Heredia informó de que la afectada es hija de una pareja de amigos del agresor, razón por la cual ella acostumbraba a quedarse en la casa de este y de su esposa, ubicada en Heredia. Según la acusación judicial, el imputado aprovechó los momentos en que la víctima dormía en su vivienda para perpetrar las agresiones.

Los hechos ocurrieron entre febrero y agosto del 2025.

El tribunal impuso inicialmente una pena total de 63 años de cárcel. No obstante, la condena se readecuó a 24 años de prisión debido a las reglas del concurso material. Esta norma jurídica establece que cuando una persona comete múltiples delitos en distintos momentos, las penas se suman, pero el total no puede superar el triple de la pena mayor impuesta.

El sentenciado permanecerá en prisión preventiva mientras el fallo queda en firme.