Hombre falleció atropellado en Aguas Zarcas de San Carlos

Un hombre de apellidos Bazán Lazo, de 52 años, falleció la noche de este sábado luego de ser atropellado por un vehículo en el cruce de Los Chiles de Aguas Zarcas, San Carlos, sobre la ruta 250.

El accidente ocurrió cerca de las 7:15 p. m., cuando la víctima se había bajado de un autobús y se disponía a cruzar la carretera para dirigirse a su casa.

En ese momento Bazán fue impactado por un vehículo conducido por un joven de apellido Aguilar. El impacto ocasionó que Bazán fuera lanzado varios metros en la carretera.

Los socorristas de la Cruz Roja llegaron al sitio. Pese a los esfuerzos, declararon a Bazán fallecido en el lugar.

En investigación

Según el reporte preliminar de las autoridades, el conductor del automóvil no portaba licencia de conducir. Además, el vehículo no estaba al día.

La prueba de alcoholemia aplicada por la Policía de Tránsito resultó negativa.

La investigación indica que Bazán era vecino de Calle Hernández, muy cerca del sitio del accidente. El hombre había salido de la clínica de Aguas Zarcas donde fue valorado por sufrir un accidente laboral y se dirigía de regreso a su casa. Él trabajaba en una lechería de la zona.

Agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.