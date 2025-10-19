Sucesos

Hombre falleció atropellado en Aguas Zarcas de San Carlos

Conductor no portaba licencia y vehículo no estaba al día

Por Edgar Chinchilla, corresponsal
Calle cerrada, carros de la Fuerza Pública, cinta amarilla. Policías revisando la escena.
El atropello ocurrió a las 7:15 p. m., cuando la víctima se había bajado del bus y se disponía a cruzar la carretera para dirigirse a su casa. (Edgar Chinchilla para LN/Edgar Chinchilla para LN)







