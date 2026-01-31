Hombre fallece en choque contra un árbol en Nosara

Un hombre de 63 años falleció la tarde de este viernes en un accidente de tránsito en Playa Garza, Nosara, Guanacaste.
El sujeto, de apellido Solano, viajaba a bordo de una motocicleta junto a otro hombre. Ellos perdieron el control del vehículo y se salieron de la vía y colisionaron contra un árbol.
Solano falleció en el sitio. Su cuerpo fue levantado por agentes judiciales de Nicoya y llevado a la morgue para su autopsia.
El caso se investiga para saber las causas, ya que se desconocen las razones por las cuales se perdió el control de la motocicleta.