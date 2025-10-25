Hombre fallece en accidente de tránsito dentro de finca privada en Caldera

Un hombre falleció en un accidente de tránsito ocurrido dentro de una finca privada en Caldera. Foto:

Un hombre identificado con el apellido Valdéz, de 50 años, falleció la tarde de este viernes a bordo de un vehículo cargador de llantas, en Caldera, Puntarenas.

De acuerdo con la versión preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el reporte ingresó a las 4:30 p. m. y al llegar los agentes al sitio, constataron que Valdéz conducía por una propiedad privada cuando, por motivos que aún se desconocen, habría perdido el control del vehículo y este se volcó.

El conductor falleció en el lugar y los agentes de la Policía Judicial iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.

Nueve heridos, de ellos, cuatro críticos

Durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado, la Cruz Roja Costarricense además atendió a nueve personas heridas en otros accidentes de tránsito; cuatro de ellas en condición crítica.

El primer caso se registró en San Ramón, Alajuela, a las 7:06 p. m., cuando una motocicleta colisionó contra un vehículo liviano. Producto del impacto, una mujer de 53 años fue trasladada en condición crítica y otra persona en condición estable al Hospital de San Ramón.

En Golfito, un choque entre dos vehículos dejó como saldo a un hombre de 42 años en condición crítica y a tres personas más en condición urgente. Todos fueron trasladados al Hospital de Ciudad Neilly.

A las 8:44 p. m., un menor de 16 años sufrió un trauma importante en la cabeza y quedó en condición crítica tras una colisión entre dos motocicletas. El joven fue llevado al Hospital de San Carlos, junto a otra persona que se encuentra en condición urgente.

Finalmente, en Lindora, Santa Ana, un choque entre una motocicleta y un vehículo dejó a un hombre en condición crítica. Los hechos se reportaron a las 2:17 a. m. El herido fue trasladado en una unidad de soporte básico al Hospital San Juan de Dios.