Hombre es asesinado a balazos en Alajuelita; OIJ recolectó 12 casquillos en el lugar

Agentes del OIJ atendieron el caso en el sector de Las Tablas, en Alajuelita, para la respectiva investigación. (Imagen con fines ilustrativos) Foto: Archivo/La Nación

Un hombre de 36 años, identificado preliminarmente con el apellido Barboza, fue asesinado de varios disparos en la cabeza, la mañana de este viernes, en el sector de Las Tablas, en Alajuelita.

Según el informe preliminar, oficiales de la Policía Administrativa escucharon detonaciones en la zona y, al llegar al lugar, encontraron el cuerpo del fallecido. Posteriormente, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a la Morgue Judicial, en San Joaquín de Flores, en Heredia, para la autopsia correspondiente.

De acuerdo con el OIJ, en la escena se recolectaron 12 casquillos de arma de fuego. El reporte ingresó a las 5:05 a. m., y el caso permanece bajo investigación para determinar las circunstancias del homicidio.