Sucesos

Hombre es asesinado a balazos en Alajuelita; OIJ recolectó 12 casquillos en el lugar

Homicidio de sujeto de 36 años y de apellido Barboza ocurrió, la mañana de este viernes, en Las Tablas

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Un hombre de 36 años, identificado preliminarmente con el apellido Barboza, fue asesinado de varios disparos en la cabeza en el sector de Las Tablas, en Alajuelita.
Agentes del OIJ atendieron el caso en el sector de Las Tablas, en Alajuelita, para la respectiva investigación. (Imagen con fines ilustrativos) Foto: Archivo/La Nación







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HomicidioOIJAlajuelita
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.