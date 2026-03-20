Hombre detenido tras provocar fuga de gas y amenazar con incendiar gasolinera en Barrio México

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este viernes 20 de marzo.

Un hombre fue detenido tras provocar una fuga de gas licuado de petróleo y amenazar con incendiar una gasolinera en Barrio México, San José.

El Cuerpo de Bomberos de Costa Rica confirmó que el hecho ocurrió alrededor de la 1:14 a. m. de este viernes en la Gasolinera Interamericana.

Según la versión preliminar, el sospechoso, un hombre en condición de calle, llegó al sitio, dañó el sistema de gas y provocó una fuga, tras lo cual amenazó con prenderle fuego.

“Durante varios minutos, el Cuerpo de Bomberos junto con el personal de la Fuerza Pública negoció con la persona hasta que fue necesario un ingreso de emergencia del personal de Bomberos para impedir que la persona incendiara el lugar”, indicó Bomberos.

Finalmente, el sujeto fue detenido por las autoridades, mientras los bomberos lograron controlar la escena y evitar una situación de mayor riesgo.