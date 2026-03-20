Sucesos

Hombre detenido tras provocar fuga de gas y amenazar con incendiar gasolinera en Barrio México

Autoridades negociaron durante varios minutos con el hombre para evitar un incendio

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Por Yucsiany Salazar
Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este viernes 20 de marzo.
Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este viernes 20 de marzo. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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