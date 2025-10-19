Hombre de 29 años falleció luego de ataque con arma de fuego

El homicidio se dio cerca de la 1 a. m. por fuera de una casa de habitación en Oreamuno de Cartago.

Un hombre de 29 años de apellido Perry murió la madrugada de este domingo luego de ser atacado con armas de fuego en Oreamuno de Cartago.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibió la llamada de alerta cerca de la 1:10 a. m. Según información suministrada por la entidad, el hombre estaba saliendo de una casa de habitación cuando, al abrir el portón, fue sorprendido por otros hombres que viajaban en un vehículo.

Los sujetos le habrían disparado a Perry en varias ocasiones. El hombre falleció en el sitio.

Su cuerpo fue remitido a la morgue judicial para la autopsia. Los agentes judiciales continúan con la investigación del caso.