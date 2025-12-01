Hombre cae en una fosa en San Francisco de Heredia; Cruz Roja realiza operativo de rescate

La Cruz Roja Costarricense atendió la tarde de este lunes la caída de un hombre adulto dentro de una fosa en el sector de San Francisco de Heredia.

La alerta fue coordinada por el Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 2:22 p. m.

De inmediato, la institución desplazó al sitio varias unidades de rescate, una unidad de primera intervención y ambulancias de soporte básico y avanzado, con el fin de brindar una atención segura y oportuna.

Cruz Roja rescata a hombre que se cayó en una fosa

El incidente ocurrió en una propiedad de la empresa Novogar, según el reporte preliminar.

Por ahora, no se ha confirmado la profundidad de la fosa.

Personal de rescate se mantiene trabajando en la extracción del paciente y en su valoración inicial.

La emergencia continúa en desarrollo.