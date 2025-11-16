Hombre asesina a su padrastro y se da a la fuga en Cartago

Un hombre de apellido Alvarado, de 34 años, sería el responsable de apuñalar a su padrastro, de apellido Brenes, de 56 años, dentro de una vivienda en el distrito de Agua Caliente, en Cartago.

Los hechos ocurrieron la mañana de este domingo en la urbanización San Pablo, en La Pitahaya.

Fuentes policiales confirmaron a La Nación que el problema habría iniciado dentro de la vivienda y finalizó en la acera, frente a la casa. Al llegar las autoridades, Brenes estaba tendido sobre la acera y fue declarado fallecido a las 9:47 a. m.

La víctima tenía heridas en la barbilla y en el lado izquierdo del tórax. Alvarado se fugó del sitio y los oficiales ubicaron, dentro de la vivienda, el arma blanca que habría utilizado para asesinar a su padrastro. Además, había rastros de sangre en un sillón ubicado en la sala.

La Policía coordinó con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para dar con el atacante.