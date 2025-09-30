Hieren a colegial y orientadora con arma blanca en ‘food court’ de un conocido ‘mall’ en Desamparados

El zafarrancho se produjo en el Multicentro de Desamparados.

La tarde de este lunes, la Fuerza Pública atendió un zafarrancho en un conocido mall ubicado en el centro de Desamparados. El director de ese cuerpo policial, Marlon Cubillo, confirmó que detuvieron a dos menores, mientras que un colegial y una adulta resultaron con heridas producidas con arma blanca.

El reporte ingresó a eso de las 5:20 p.m. mediante la línea de emergencias 911, según el cual varios jóvenes protagonizaban una riña en food court de Multicentro.

Según trascendió, los afectados serían un estudiante del Liceo Monseñor Odio y una orientadora de ese mismo centro educativo. El muchacho presentaba una herida en el costado izquierdo de la espalda, mientra que la profesora una cortada superficial en la mano izquierda.

Tras el hecho, dos adolescentes de 15 y 16 años, alumunos del Liceo Ricardo Jiméne Oreamuno, fueron aprehendidos por la policía y presentados ante la fiscalía penal juvenil.

Cubillo confirmó que decomisaron un cuchillo que fue aportado como evidencia ante las autoridades judiciales.