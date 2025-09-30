Sucesos

Hieren a colegial y orientadora con arma blanca en ‘food court’ de un conocido ‘mall’ en Desamparados

Fuerza Pública reportó la detención de dos menores al atender un zafarrancho en el centro comercial

Por Christian Montero
Un zafarrancho en el Multicentro de Desamparados dejó un estudiante y una orientadora heridos con arma blanca.
El zafarrancho se produjo en el Multicentro de Desamparados. (Reproducción/Captura de pantalla)







