Hermanos fallecen tras vuelco de vehículo en San Carlos

Producto del impacto, los hermanos Luis José y Rolando Gerardo Mora Martínez salieron expulsados del vehículo.

Dos hermanos fallecieron, la madrugada de este domingo, luego de que el vehículo en el que viajaban se volcara al transitar sobre la ruta 4, en Vuelta Koper–Tapón de Chilamate, específicamente en Las Delicias de Aguas Zarcas, San Carlos.

El hecho ocurrió minutos antes de las 4 a. m., 300 metros al oeste de la empresa Reppesa, en sentido Pital–Muelle.

Dos hermanos oriundos de Aguas Zarcas de San Carlos, fallecieron tras el vuelco del vehículo en que viajaban. El accidente ocurrió en la ruta nacional 4, en Vuelta Koper – Tapón de Chilamate. (Foto: Edgar Chi/Foto: Edgar Chinchilla)

Los fallecidos fueron identificados con los apellidos Mora Martínez, de 26 y 30 años. El mayor sería quien conducía el automóvil.

Los hermanos eran vecinos de Las Delicias de Aguas Zarcas, estaban solteros y residían con sus padres.

Trascendió que uno laboraba en la empresa Dos Pinos y el otro en un supermercado de la zona.

Agentes del OIJ se hicieron cargo del levantamiento de los cuerpos, tras accidente de este domingo en San Carlos. (Foto: Edgar Chi/Foto: Edgar Chinchilla)

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas viajaban en un Toyota Yaris de oeste a este cuando, por razones que se investigan, el conductor perdió el control, se salió de la vía y colisionó contra la baranda de protección.

Tras el impacto, el automóvil quedó aproximadamente 15 metros al margen de la carretera. Ambos ocupantes salieron expulsados del vehículo.

Sobre la hipótesis de la causa del vuelco, la oficial de Tránsito que se hizo cargo del accidente, Patricia Trejos, explicó que, “lo que se puede notar es velocidad por la huella de arrastre que hay en la vía (de unos 40 metros), no hay huella de frenado y hay una marca grande donde el vehículo chocó con la valla divisoria”.

Socorristas de la Cruz Roja Costarricense se desplazaron al sitio, donde confirmaron que ambos hombres ya estaban sin vida cuando llegaron.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se hicieron cargo de la escena e iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente.