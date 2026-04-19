Sucesos

Hermanos fallecen tras vuelco de vehículo en San Carlos

Víctimas de 26 y 30 años vivían en Aguas Zarcas de San Carlos

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Por Christian Montero
Producto del impacto, los hermanos Luis José y Rolando Gerardo Mora Martínez salieron expulsados del vehículo.
Producto del impacto, los hermanos Luis José y Rolando Gerardo Mora Martínez salieron expulsados del vehículo. (Foto: Edgar Chi/Foto: Edgar Chinchilla)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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