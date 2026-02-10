Sucesos

Guarda de escuela abusó de dos alumnas de sexto grado tras ensayo de banda; Tribunal dicta sentencia

Los hechos ocurrieron en un centro educativo de San José

Por Yucsiany Salazar
Un guarda de seguridad de apellidos Solano Enríquez y quien laboraba en la Escuela Naciones Unidas, en San José, abusó de dos estudiantes de sexto grado luego de que salieron de un ensayo de la banda estudiantil.
El abuso sexual del guarda contra las alumnas ocurrió en el 2023. (Shutterstock/Shutterstock)







