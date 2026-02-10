Guarda de escuela abusó de dos alumnas de sexto grado tras ensayo de banda; Tribunal dicta sentencia

El abuso sexual del guarda contra las alumnas ocurrió en el 2023.

Un guarda de seguridad de apellidos Solano Enríquez y quien laboraba en la Escuela Naciones Unidas, en San José, abusó de dos estudiantes de sexto grado luego de que salieron de un ensayo de la banda estudiantil.

Por ello, el Tribunal Penal del I Circuito Judicial lo condenó a ocho años de prisión.

Según informó la Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género, los hechos ocurrieron en el 2023. Se comprobó que el sentenciado se acercó a las menores y realizó los actos de índole sexual. La sentencia fue dictada el 6 de febrero.

Mientras el fallo adquiere firmeza, Solano Enríquez deberá cumplir seis meses de prisión preventiva como medida cautelar.