Grave accidente en la ruta 32: carro choca contra autobús y se incendia

El accidente entre el autobús y el vehículo liviano dejó a dos personas gravemente heridas y al automóvil incendiado.

Dos personas resultaron gravemente heridas en un accidente en la ruta 32. Ellos viajaban en un automóvil que colisionó contra un autobús, cerca del cruce del periódico La República.

El choque provocó el incendio del vehículo liviano. Bomberos de la Estación Metropolitana Norte atendieron el incidente.

Los heridos fueron atendidos por la Cruz Roja y trasladados al Hospital Calderón Guardia.

De momento se desconocen los detalles de cómo ocurrió el accidente.