Sucesos

Gobierno de Estados Unidos entra en cierre parcial por primera vez en siete años

Cientos de miles de empleados federales podrían ser suspendidos

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
El gobierno de Estados Unidos inició oficialmente su cierre parcial, luego de que los republicanos y los demócratas no lograran ponerse de acuerdo para mantenerlo financiado. Es el primero en siete años; el último fue durante el primer mandato de Donald Trump.
Un trabajador corta el césped en la fachada oeste del Capitolio de los Estados Unidos, en Washington D. C., este 29 de setiembre. Si el Congreso no aprueba un proyecto de ley para financiar las operaciones federales antes de la medianoche del martes, el gobierno cerrará parcialmente sus puertas y hundirá a Washington en una nueva crisis política. Fotografía: (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Cierre gubernamentalEstados Unidos
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.