Sucesos

Gatillero que intentó asesinar a rival con fusil AK-47 frente a escuela recibió fuerte pena

Hechos ocurrieron en setiembre 2024 en Guácimo, Limón

EscucharEscuchar
Por Christian Montero y Reiner Montero
La tentativa de homicidio ocurrió frente escuela Nuevo Amanecer, en Pocora de Guácimo, Limón, el 17 de setiembre de 2024.
La tentativa de homicidio ocurrió frente escuela Nuevo Amanecer, en Pocora de Guácimo, Limón, el 17 de setiembre de 2024. (Foto: Reiner Mont/Foto: Reiner Montero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sicario AK-47 escuela GuácimoGatillero 18 años prisión PococíBalacera escuela Limóntentativa homicidio Pocora Guácimo
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.