Sucesos

Gatillero irrumpe bar de playa Nosara y asesina a joven de varios disparos

El asesino huyó del sitio

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Un hombre de unos 30 años cayó a un guindo de aproximadamente 100 metros en el sector de La Carpio, Uruca.
Un hombre fue asesinado de varios disparos dentro de un bar en Nosara. (Imagen con fines ilustrativos) (Cruz Roja)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Cruz RojahomicidioNosaraGuanacastebar
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.