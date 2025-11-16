Gatillero irrumpe bar de playa Nosara y asesina a joven de varios disparos

Un hombre fue asesinado de varios disparos dentro de un bar en Nosara. (Imagen con fines ilustrativos)

Poco antes de la medianoche, un gatillero ingresó a un bar ubicado en playa Nosara, Guanacaste, y asesinó de varios disparos a un joven de 25 años.

La víctima fue identificada por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como un hombre de apellido Briceño, quien a la llegada de socorristas y personal judicial, ya había fallecido.

El sospechoso de dispararle huyó del sitio y el OIJ inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con la persona que cometió el homicidio.

Además de Briceño, otro hombre, aún sin identificar, fue asesinado durante otro ataque armado la madrugada de este domingo. La balacera se desató a eso de las 5 a. m. en Gravilias de Desamparados, en San José.

La víctima falleció en el sitio luego de recibir múltiples impactos de bala y una mujer que estaba en las cercanías resultó herida.