Funcionario del ICE habría falsificado contratos y vendido números de teléfono para cobrar servicios

Un hombre de apellido Parra, de 42 años, fue detenido la mañana de este jueves como sospechoso del delito de falsedad ideológica en seis causas investigadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
