Funcionario del ICE habría falsificado contratos y vendido números de teléfono para cobrar servicios

Un hombre de apellido Parra, de 42 años, fue detenido la mañana de este jueves como sospechoso del delito de falsedad ideológica en seis causas investigadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El arresto se realizó durante una serie de allanamientos ejecutados por agentes de la Policía Judicial de Pérez Zeledón, en las inmediaciones de Miravalles, Américas y en las oficinas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) de ese mismo cantón.

Los hechos por los cuales las autoridades señalan a Parra habrían ocurrido entre noviembre de 2024 y lo que va de 2025. Según las investigaciones, el sospechoso obtenía teléfonos celulares de la institución para la que laboraba y falsificaba contratos de servicios. Posteriormente, trasladaba los celulares a terceras personas, que luego los vendían.

La alerta llegó al OIJ luego de que varios usuarios presentaran denuncias tras ser contactados por la institución, que les comunicaba que tenían deudas por servicios contratados, pese a que nunca habían firmado ningún documento.

Tras varios meses de investigaciones, los agentes lograron identificar al sospechoso, quien este jueves quedó a las órdenes de las autoridades judiciales.

El Código Penal, en su artículo 367, establece penas que van desde uno hasta seis años de prisión para quien sea hallado culpable del delito de falsedad ideológica.