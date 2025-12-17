Sucesos

Funcionaria de colegio guardó fotos íntimas en computadora del MEP. Cuando las hallaron, alegó violación a la intimidad; ¿qué dijo la Sala IV?

Imágenes se las habría tomado en biblioteca del centro educativo

Por Christian Montero
La directora del Liceo de Esparza es investigada por presuntamente, tomarse fotos íntimas en la biblioteca del centro educativo.
La funcionaria del Liceo de Esparza es investigada por presuntamente, tomarse fotos íntimas en la biblioteca del centro educativo. (Foto/Foto: cortesía)







Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

