Fuerza Pública rescata a mujer retenida tras robo de carro en Alajuela

Un hombre de apellido González fue detenido la tarde del miércoles como sospechoso de sustraer un vehículo en Sabanilla de Alajuela, mediante el método del “bajonazo” y retener a la víctima contra su voluntad.
