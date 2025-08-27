Fuerza Pública rescata a mujer retenida tras robo de carro en Alajuela

Un hombre de apellido González fue detenido la tarde del miércoles como sospechoso de sustraer un vehículo en Sabanilla de Alajuela, mediante el método del “bajonazo” y retener a la víctima contra su voluntad.

Robo y retención indebida de mujer en Alajuela

Según el reporte policial, la mujer acercaba su carro a la cochera cuando varios hombres abordo de un vehículo la interceptaron.

Los sospechosos privaron de libertad a la mujer y huyeron con ella dentro del automóvil. Tras la alerta, oficiales de la Fuerza Pública desplegaron un operativo y realizaron cierres de calles para dar con el automóvil.

El vehículo fue localizado en las inmediaciones de los Tribunales de Justicia, en el centro de Alajuela. En el sitio, los policías lograron rescatar a la víctima, recuperar el automóvil y detener a González.

Otros dos sospechosos lograron escapar y son buscados por las autoridades. El caso fue remitido al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).