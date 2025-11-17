Fuertes lluvias en Pérez Zeledón: Río San Isidro arrasa una vivienda; CNE reporta 28 incidentes por crecidas de ríos

El puente rojo que comunica los barrios Unesco y San Andrés fue cerrado, debido a una socavación. Las fuertes lluvias generaron varias inundaciones y crecidas de ríos en varios puntos de San Isidro de El General, en Pérez Zeledón. Foto:

Fuertes inundaciones causaron varias emergencias este domingo en San Isidro de El General, en Pérez Zeledón. Según reportes de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), se contabilizaron 28 incidentes por las fuertes lluvias en esa ciudad al sur de la provincia de San José.

Específicamente, en el centro de la ciudad, una crecida del río San Isidro, frente al hotel Rudy’s, arrasó con una vivienda a la orilla de la corriente, donde el Cuerpo de Bomberos tuvo que atender la emergencia y evacuar cerca de 20 personas.

Así lo informó Miguel Valverde, del comité local de Bomberos. El efectivo indicó que hubo inundación, problemas de cortos circuitos por la crecida del río y una fuerte afectación en esa vivienda.

Entre los 28 incidentes de los que informó la CNE se encuentran afectaciones en las comunidades de Morazán, Quebradas, El Hoyón, San Andrés y San Rafael Norte.

El comité municipal de emergencias detalló que hubo 13 reportes en Quebradas, otros 13 incidentes en Morazán, tres en San Rafael Norte, uno en Hoyón, uno en San Ramón Sur y dos en El Pocito.

En San Isidro Divino Niño hubo otro incidente por fuertes lluvias, lo mismo que en Hospital Viejo y en Polideportivo, mientras que hubo otros dos en La Bonita.

“Las lluvias de esta tarde han provocado diversos incidentes en varios sectores, principalmente relacionados con inundaciones, problemas de tránsito y solicitudes de inspección“, reportó el comité municipal.

Adicionalmente, se informó que la Municipalidad de Pérez Zeledón desplegó tres equipos operativos para visitar las comunidades afectadas y obtener detalles de las afectaciones.

“Se reportan deslizamientos, así como daños en puentes y caminos. Los compañeros de primera respuesta están colaborando en la visita a viviendas para verificar si es necesario evacuar. Hasta el momento, se registran casas afectadas por inundaciones, arrastre de barro y otros impactos”, detallaron las autoridades municipales.