Sucesos

Fuertes lluvias en Pérez Zeledón: Río San Isidro arrasa una vivienda; CNE reporta 28 incidentes por crecidas de ríos

Cuerpo de Bomberos atendió la emergencia por la crecida del río que afectó a una vivienda y evacuó a 20 personas, frente al hotel Rudy’s

Por Aarón Sequeira
Puente Unesco barrio san andrés pérez zeledón
El puente rojo que comunica los barrios Unesco y San Andrés fue cerrado, debido a una socavación. Las fuertes lluvias generaron varias inundaciones y crecidas de ríos en varios puntos de San Isidro de El General, en Pérez Zeledón. Foto: (Cortesía TV Sur Pérez Zeledón/La Nación)







Inundaciones en Pérez ZeledónInundacionesPérez Zeledón
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

