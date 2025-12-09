Sucesos

Fiscalía solicita medidas cautelares contra cinco sospechosos del homicidio de Geiner Zamora

Investigación revela que banda criminal fotografió al agente antes del ataque y cobró dinero por el asesinato

Por Christian Montero
Allanamientos en Guápiles
Una mujer de apellidos Moya Delgado, fue detenida tras la Operación Justicia, la mujer es madre de un sujeto conocido como Cotoño, principal sospechoso de planear el homicidio del agente judicial Geiner Zamora. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







