Fiscalía investiga a médico de Quepos por presunta violación de una paciente

Un médico de Quepos es investigado por presunta violación en un consultorio privado, en perjuicio de una paciente. Foto con fines de ilustración.

Un médico de Quepos en Puntarenas es investigado por la presunta violación de una paciente, hecho que habría ocurrido recientemente en un consultorio privado de la zona.

La Unidad de Género de la Fiscalía de Quepos confirmó que tramita una causa contra el sospechoso, de apellido Narváez, bajo el expediente 26-000002-1980-PE.

La víctima acudió a denunciar horas después de ocurrida la presunta agresión sexual, situación que permitió a las autoridades judiciales activar los protocolos para este tipo de casos.

El sospechoso tiene 41 años y es de origen venezolano, pero naturalizado costarricense. El Ministerio Público inspeccionó el sábado 3 de enero el consultorio privado del médico, diligencia en la que agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recolectaron indicios relevantes en el caso.

Además de la aparente agresión sexual, se investiga si para el momento en que ocurrieron los hechos el médico estaba en horario laboral del Hospital Max Terán Valls ubicado en el cantón, lo cual podría implicar la acumulación de otra causa por el delito de peculado.

La Nación consultó a la oficina de prensa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), si el funcionario estaba trabajando en la institución de salud cuando habría sucedido el posible ataque sexual; sin embargo, no se había recibido respuesta al cierre de la edición.

Narváez, según publicaciones en redes sociales, es especialista en Ginecología y Obstetricia.

La Fiscalía informó de que el domingo 4 de enero se celebró una audiencia en la que solicitó contra el imputado las medidas cautelares de impedimento de salida del país, así como prohibición de acercarse a la residencia, lugar de trabajo, estudio o cualquier otro sitio donde se encuentre la víctima.

Además, que se le ordenara mantener una distancia de 500 metros, no agredir, molestar, perturbar, ni comunicarse con la ofendida o con testigos de la causa, así como firmar cada 15 días y mantener el domicilio actualizado.

El Juzgado Penal de Quepos acogió la solicitud y ordenó dichas medidas cautelares por un periodo de seis meses, mientras avanza la investigación.