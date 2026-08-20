Fiscal general Carlo Díaz se reunió con director de la DEA para definir nuevos objetivos

El fiscal general Carlo Díaz (a la izquierda) recibió del director de la DEA, Terrance C. Cole, una distinción por la colaboración y el compromiso demostrados en la lucha contra el crimen organizado.

El fiscal general Carlo Díaz Sánchez se reunió esta semana con altos funcionarios de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) en el marco de la 40.ª Reunión de la International Drug Enforcement Conference (IDEC XL) celebrada en Argentina.

Durante los encuentros se definieron nuevos objetivos de trabajo conjunto para fortalecer las investigaciones contra organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas, informó el Ministerio Público.

Uno de los temas abordados fue la corrupción vinculada a funcionarios públicos que, según las autoridades, colaboran con estructuras criminales y facilitan sus operaciones.

Díaz también se reunió con Jeff Randall, director de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de Estados Unidos, con quien conversó sobre coordinación y cooperación internacional en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico.

En las reuniones con funcionarios de la DEA participó Terrance C. Cole, director de esa agencia. Según el Ministerio Público, Cole reconoció el trabajo realizado por Costa Rica en la lucha contra el narcotráfico y entregó al fiscal general una distinción por la colaboración y el compromiso demostrados.

El jerarca costarricense también sostuvo reuniones bilaterales con sus homólogos de Panamá, Honduras y Guatemala.

Los encuentros forman parte de los esfuerzos de cooperación internacional que mantienen Costa Rica y otros países para combatir el crimen organizado y las estructuras vinculadas con el tráfico de drogas y la corrupción.