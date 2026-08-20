Sucesos

Fiscal general Carlo Díaz se reunió con director de la DEA para definir nuevos objetivos

Encuentro se desarrolló esta semana en Argentina.

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Por Christian Montero
El fiscal general Carlo Díaz (a la izquierda) recibió del director de la DEA, Terrance C. Cole, una distinción por la colaboración y el compromiso demostrados en la lucha contra el crimen organizado.
El fiscal general Carlo Díaz (a la izquierda) recibió del director de la DEA, Terrance C. Cole, una distinción por la colaboración y el compromiso demostrados en la lucha contra el crimen organizado. (Cortesía/Cortesía: Ministerio Público)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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