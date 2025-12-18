Femicidio de Emilce Soto: hombre recibió pena de 19 años de prisión

Un hombre de apellidos Valverde Chinchilla descontará 19 años en la cárcel, luego de que aceptara que cometió los delitos de femicidio y hurto en perjuicio de Emilce Soto Jiménez, asesinada el 9 de marzo del 2024 en Palmar Sur de Osa, Puntarenas.

“La pena fue pactada durante la audiencia preliminar, luego de que el imputado admitiera ser responsable de los cargos acusados por la Unidad de Género de Osa y decidiera someterse a un procedimiento especial abreviado”, informó el Ministerio Público en un correo oficial.

El Tribunal Penal de Osa comunicó este miércoles la homologación de la sentencia; tras la resolución, también se ordenó el cambio de la medida cautelar de arresto domiciliar con monitoreo electrónico por prisión preventiva, mientras la condena queda en firme.

Aquel 9 de marzo, Emilce salió de su casa entre las 6 a. m. y las 7 a. m. para hacer un mandado, tomó su bicicleta y en lugar de abordar el bote que cobra ¢1.000 por cruzar el río desde las Fincas de Palmar Sur a Cortés, optó por un camino diferente para ahorrar dinero. Sin embargo, nunca regresó a su casa y sus familiares alertaron rápidamente de su desaparición.

Tras varias diligencias, las autoridades obtuvieron indicios que vinculaban a Valverde con los hechos; el sospechoso fue detenido el 9 de mayo de 2024. En junio de ese año, en la zona ubicaron restos óseos, los cuales fueron analizados y permitieron confirmar que pertenecían a la víctima; el cuerpo fue encontrado en una fosa en Palmar Sur, una prueba de ADN permitió verificar la identidad de la ofendida.

En aquella época, el sospechoso supuestamente buscó al compañero sentimental de Emilce y le dijo que “no la buscaran”, ya que supuestamente ella se había marchado a otro lugar. En ese momento la Policía Judicial le decomisó su teléfono celular.

Según trascendió, al sujeto que investigan por la muerte de Emilce tendría antecedentes judiciales por casos similares.

El proceso se tramitó bajo el expediente 24-000603-0062-PE.