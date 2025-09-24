Sucesos

Familiar de supuesto cerebro del homicidio de Roberto Samcam habla del caso por primera vez

Hombre estaría en Nicaragua, según sus familiares

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Este hombre, de apellido Robles, es señalado por el OIJ como el presunto cerebro detrás del homicidio de Roberto Samcam.
Este hombre, de apellido Robles, es señalado por el OIJ como el presunto cerebro detrás del homicidio de Roberto Samcam. (Foto: expediente judicial/Foto: expediente judicial)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SamcamhomicidioOIJ
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.