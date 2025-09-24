Familiar de supuesto cerebro del homicidio de Roberto Samcam habla del caso por primera vez

Este hombre, de apellido Robles, es señalado por el OIJ como el presunto cerebro detrás del homicidio de Roberto Samcam.

Una familiar de un ciudadano nicaragüense, de apellidos, Robles Murillo, mencionado en un expediente judicial como el presunto cerebro detrás del asesinato del exmilitar Roberto Samcam, niega tal acusación.

Se trata de una cuñada de Robles, citado en el expediente como un hombre que tuvo entrenamiento militar en Cuba y Rusia en labores de inteligencia y asesinato. La mujer conversó con el diario La Prensa de Nicaragua y aseguró que Robles Murillo “se mostró sorprendido al conocer la acusación y que incluso está dispuesto a viajar a Costa Rica para presentarse ante las autoridades para aclarar la situación”.

La mujer aseguró a ese medio que la acusación atribuida al hombre, quien tiene nacionalidad costarricense y nicaragüense, “es falsa” y agregó que “como familia hemos estado preocupados”.

Según el informe de la sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), mediante una llamada al Centro de Información Confidencial (CICO), se recibió información de miembros de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar (Dicim) de Nicaragua y G2 de Cuba, que estarían operando en Costa Rica.

En el expediente se aportó un enlace de un perfil de Facebook correspondiente a una cuenta de Robles Murillo.

Dicho documento, del cual La Nación tiene copia, también documenta que Robles habría integrado una unidad militar en Nicaragua, en los años 80, conocida como Sócrates Sandino y en ese batallón habría compartido trinchera con el general Julio César Avilés, actual jefe del ejército de Nicaragua.

También se menciona que el sospechoso trabajó como policía en el Ministerio de Seguridad Pública, pero no se precisan las fechas.

La familiar de Robles Murillo dijo a La Prensa que su cuñado reside en Nicaragua y “trabaja en mantenimiento de aires acondicionados y en una cervecería, aunque evitó referirse a sus ideas políticas”.

Según el relato de la mujer Robles se naturalizó como costarricense e incluso trabajó como como policía, en concordancia con la información del expediente.

Roberto Samcam, disidente y exmilitar nicaragüense, fue asesinado en Moravia el 19 de junio de 2025 (La Nación y La Prensa Nicaragua (Cortesía)/La Nación y La Prensa Nicaragua (Cortesía))

Datos de Roberto Samcam

Roberto Samcam, de 66 años, fue un mayor retirado del Ejército Popular Sandinista (EPS), con estudios militares de artillería terrestre en la Escuela de Artillería de las Fuerzas Armadas de Cuba. Esto lo llevó a desempeñar varias jefaturas militares, entre ellas, jefe de operaciones de artillería del Ejército.

Aunque sus inicios fueron en el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), luego se convirtió en una de las voces más críticas del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.

Durante los últimos años y desde el exilio en Costa Rica, Samcam fue un referente para quienes se han enfrentado a la dictadura del país vecino, particularmente por sus críticas contra el uso del Ejército como instrumento para que Ortega se mantenga en el poder.

Fue asesinado el 19 de junio pasado en su apartamento en Moravia. La Policía no descarta que se trate de un homicidio de carácter político.