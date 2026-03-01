Familia que habría traficado cocaína en tablas de surf y botes inflables hacia Australia y Estados Unidos permanecerá en prisión preventiva

Miembros de la organización criminal fueron detenidos en junio del 2025. Foto:

El Juzgado Penal de Heredia amplió la prisión preventiva contra una familia sospechosa de traficar 56 kilos de cocaína camuflados en tablas de surf, baterías para montacargas y botes inflables, desde la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) hasta Estados Unidos y Australia.

Los seis imputados deberán permanecer cuatro meses más bajo esta medida cautelar, la cual se dictó por primera vez en junio del 2025, cuando la Sección de Estupefacientes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dirigió seis allanamientos simultáneos en Mata Redonda, Pozos de Santa Ana y San Isidro del General (Pérez Zeledón), en San José; en La Unión, en Cartago; y en Puente Salas, en Barva de Heredia.

Se trata de personas de apellidos Jiménez (señalado como líder), Paniagua, Alvarado (mujer), Martínez, Jiménez y Alvarado.

A este grupo se le vincula con un primer envío de aproximadamente 32 kilos de cocaína a Australia, donde la Policía Federal de ese país logró realizar la incautación en junio del 2023.

La organización estilaba camuflar droga en artículos poco tradicionales, como baterías para montacargas. Foto: (Foto: OIJ/Foto: OIJ)

El día de los operativos, el director a. i. del OIJ, Michael Soto, explicó que ese decomiso fue valorado por las autoridades australianas en más de $9 millones, es decir, unos ¢4.500 millones al tipo de cambio de ese momento.

En Costa Rica, detalló, un kilo de esta droga cuesta aproximadamente $7.000 y en Australia su valor puede alcanzar hasta los $300.000.

En esa ocasión, los imputados ocultaron la sustancia ilícita en botes inflables enrollables. Un año después, en agosto del 2024, la policía judicial de nuestro país logró el decomiso de 24 kilos de cocaína ocultos en baterías para montacargas que pretendían ser enviadas a Estados Unidos

Se presume que la organización utilizaba distintos métodos para desarrollar la actividad criminal, como la contaminación de mercaderías o artículos como los descritos, así como tablas de surf.

Supuestamente, la introducción de la droga en esos objetos se realizaba en una bodega ubicada en Heredia, donde el producto se colocaba en cajas de madera y, posteriormente, se entregaba a las agencias aduaneras para su envío al extranjero.