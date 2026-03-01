Sucesos

Familia que habría traficado cocaína en tablas de surf y botes inflables hacia Australia y Estados Unidos permanecerá en prisión preventiva

Seis miembros de la organización criminal están detenidos desde junio del 2025

Por Natalia Vargas
Detenidos de banda que enviaba droga a Australia.
Miembros de la organización criminal fueron detenidos en junio del 2025. Foto: (OIJ /Fotos: OIJ)







