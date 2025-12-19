Familia pide ayuda para poder sepultar a hermanitas fallecidas en incendio en Quesada Durán

Los vecinos de Quesada Durán pusieron flores y cuatro velitas en donde fallecieron tres niñas y una cuidadora, el miércoles pasado.

La familia de dos hermanas de origen extranjero, fallecidas este miércoles en la mañana en un terrible incendio en Quesada Durán, Zapote, necesita ayuda para poder darles sepultura.

En una mensaje divulgado en redes sociales, la familia habilitó un número de teléfono, a nombre del padre de las niñas, Marvin José González Mayorga, para que las personas interesadas puedan enviar contribuciones para los gastos del funeral.

El número para contribuciones, vía Sinpe, es el 6042-5720. La Nación verificó que sí aparece a nombre de González; no obstante, al cierre de esta publicación no fue posible conversar con él.

El incendio de las 10:35 a. m. del miércoles consumió un viejo asilo de ancianos que recién se estaba reconstruyendo como casa de habitación y una ebanistería y afectó parcialmente una propiedad lateral.

En la emergencia murieron una niña de seis años, hija de los dueños de la propiedad; dos hermanas de 9 y 11 años que eran amigas de la otra chiquita y la cuidadora, una mujer identificada como Katherine Martínez Amador, de 22 años. Las cuatro son extranjeras.

El incendio consumió una casa y una ebanistería. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Este jueves, en entrevista con La Nación, Miguel Araya Álvarez, coordinador del Programa de Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos, explicó que las investigaciones apenas empiezan para determinar qué desencadenó el incendio.

Sin embargo, señaló que la estructura estaba colmada de materiales inflamables que provocaron que, en tan solo cuatro o cinco minutos, el fuego creciera y consumiera prácticamente toda la edificación.

Tras darse a conocer la tragedia, la Dirección Nacional de Cen Cinai publicó una esquela lamentando la muerte de las dos niñas que estaban de visita en la casa donde ocurrió el incendio.