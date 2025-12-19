Sucesos

Familia pide ayuda para poder sepultar a hermanitas fallecidas en incendio en Quesada Durán

Tres niñas y una adulta son las víctimas mortales del fuego que consumió una ebanistería y una casa el miércoles pasado

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez y Vanessa Loaiza N.
18/12/2025, San José, Quesada Durán, seguimiento del incendio forestal ue ocurrió en Quesada Durán.
Los vecinos de Quesada Durán pusieron flores y cuatro velitas en donde fallecieron tres niñas y una cuidadora, el miércoles pasado. (Jose Cordero/José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
incendioQuesada Durán
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Vanessa Loaiza N.

Vanessa Loaiza N.

Editora de Sucesos. Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.