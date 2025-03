Familia de Nancy Chacón teme que su destino fue similar al de los primos asesinados en Heredia

Las fotos de Nancy Margot Chacón Jiménez dejaron de publicarse en las ediciones de los noticieros hace meses. Su nombre ya no aparece en los periódicos y los avances en la pesquisa por su desaparición no volvieron a trascender. En cambio, en su casa, en La Fortuna de San Carlos, nadie olvida a Nancy, aunque hace un año que nadie sabe qué paso con ella.

Nancy, mamá soltera y una emprendedora dedicada a la crianza de cerdos, salió de su hogar el 24 de marzo del 2024 y nunca regresó. Ese día dejó a sus tres hijas con una niñera y se dirigió a un baile en La Fortuna, conduciendo su propio vehículo y acompañada de un hombre.

Doce meses después, sin respuestas convincentes y aferrados incluso a versiones sin confirmar, sus allegados creen que a Nancy le pudo pasar algo semejante a lo que ocurrió en febrero pasado con los primos Barboza, asesinados dentro de un bar en Heredia y enterrados en la misma propiedad. Así lo cree Alejandro Chacón, hermano de Nancy.

“Lo último que nos dijeron, una fuente no oficial, es que básicamente a mi hermana le pasó lo mismo que a los primos en un bar de Heredia. Eso nos lo informaron en diciembre, noviembre o quizás antes. Nos dijeron que ella entró a un bar en la zona de San Carlos y nunca salió de ahí”, explicó Alejandro, en entrevista con La Nación.

Esta semana, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contactó a los familiares de Nancy para que recogieran el vehículo en el que se transportaba.

Nancy Margot Chacón Jiménez, de 30 años, desapareció el 24 de marzo de 2024 tras asistir a un baile en San Carlos.

El automóvil, un pick-up, apareció casi dos meses después de su desaparición. Según Alejandro, lo que encontraron los oficiales fue “parte del chasis y una puerta”. Lo que más le llama la atención es que el vehículo habría sido quemado en una propiedad cercana al bar donde su hermana estuvo por última vez.

“Nos dijeron que el carro había sido quemado. Un vecino de la zona nos informó que apareció en la propiedad de alguien que compraba repuestos y, al parecer, lo quemó”, agregó. “Sí nos han dicho: ‘Su hermana entró a ese bar y no salió’”, recalcó.

Tomar aire y mostrar buena cara

Las tres hijas de Nancy quedaron al cuidado de su abuela materna. Según Alejandro, durante el último año han recibido apoyo psicológico para sobrellevar la ausencia de su madre. Sin embargo, reconoce que la situación es difícil y que como familia han tratado de “tomar aire y mostrar una buena cara” para ayudar a las niñas, de 2, 4 y 10 años.

La más pequeñita, a pesar de su corta edad, ha tenido reacciones que sorprenden a la familia. “Una vez estaba frente al espejo y la escuchamos llorando. En ese momento empezó a decir ‘mamá’”, relató su tío.

El pick-up en el que Nancy se transportaba fue hallado quemado en una propiedad cercana al bar donde fue vista por última vez.

La hija de cuatro años, en ocasiones, asegura que su madre salió a reparar el carro y que en cualquier momento regresará. Otras veces, dice que “las dejó”.

La mayor ha sido la más afectada, pues recuerda claramente a su madre. Incluso habló con ella pocas horas antes de su desaparición. “Mi amor, ahorita te llamo porque estoy manejando y es peligroso”, fueron las últimas palabras de Nancy a su hija.

“Está en el cielo”

Alejandro asegura que su familia ha tenido momentos de esperanza y resignación. Tras casi un año sin respuestas, han llegado a la conclusión de que Nancy no volverá.

“Evidentemente, no es un caso de secuestro porque nunca se ha pedido un rescate ni nada por el estilo. Hay dos opciones: o mi hermana está muerta o fue víctima de trata de personas y ni siquiera está en el país. Pero nosotros creemos que realmente falleció”, explicó.

El OIJ no les ha confirmado si hay o no un fallecimiento, como ha ocurrido en otros casos donde se declara a una persona muerta sin que aparezca el cuerpo.

Familiares y allegados han marchado en búsqueda de respuestas por Nancy Fotos: Mayela López (MAYELA LOPEZ)

La madre de Nancy, sin embargo, mantiene la esperanza de que su hija siga con vida. “Como toda mamá, a veces dice: ‘Mira, yo siento que Nancy está viva’”, comentó Alejandro.

Un adiós sin vela ni entierro

En los próximos días, la familia de Nancy planea realizar un acto simbólico para despedirla. La idea es reunirse y rendirle un homenaje, aunque no puedan hacer un funeral.

“Vamos a hacer una tarde de café con la familia para despedirla. Nunca hemos podido hacerlo. No podemos hacer una vela, no podemos hacer un entierro, no podemos hacer nada”, afirmó Alejandro.

Además, esperan reunirse con la Policía Judicial para conocer el estado de la investigación. Hasta el momento, lo único que saben es que deben recoger el vehículo de su hermana.

Amenazas

El año pasado, Hellen Chacón, hermana de Nancy, confirmó a La Nación que la mujer había recibido amenazas tras el homicidio de Eric Vallejos Rodríguez, el 17 de mayo de 2022.

En aquel momento, Vallejos era la pareja sentimental de Nancy. El día que lo asesinaron conducía un pick-up rumbo a su hogar cuando otro vehículo lo interceptó y lo hizo frenar. Un sicario bajó la ventana, apuntó y disparó. La ráfaga de ocho tiros lo mató en el sitio. Vallejos, de 35 años, era el padre de la segunda hija de Nancy.

Alejandro asegura que las autoridades no les han confirmado si la desaparición de su hermana está relacionada con el asesinato de su excuñado.

“Si el problema era con él, no entendemos por qué mi hermana. Entiendo que esa era una de las hipótesis que manejaba el OIJ. Es extraño, porque eso ocurrió casi dos años antes de que ella desapareciera”, explicó.

La Nación consultó al OIJ sobre este caso, pero la respuesta aún está en trámite.