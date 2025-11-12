Sucesos

Falsos repartidores que asesinaron a joyero en Liberia reciben larga condena

Los hechos por los que los hombres irán a prisión ocurrieron en julio del 2024

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Joyero asesinado en Liberia
Raúl Talavera Duarte, fue asesinado dentro de su joyería por dos asaltantes disfrasados de repartidores de comida. Foto: Facebook.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
condenajoyeríaLiberiaGuanacaste
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.