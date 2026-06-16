Falsa llamada sobre un embargo termina en estafa de ¢50 millones en Santa Ana; OIJ detiene a sospechosa

Agentes del OIJ allanaron una vivienda en San Felipe de Alajuelita, donde detuvieron a una mujer sospechosa de participar en una estafa valorada en ¢50 millones.

Una mujer de apellido Medero, de 30 años y nacionalidad cubana, fue detenida por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechosa de participar en una estafa por ¢50 millones, contra una empleada doméstica.

La captura se realizó la tarde de este lunes durante un allanamiento de los agentes de la Sección de Robos del OIJ de San José en una vivienda ubicada en San Felipe de Alajuelita.

De acuerdo con la investigación, la mujer estaría vinculada con una organización que se dedica a cometer este tipo de delitos mediante engaños telefónicos.

Según los agentes, en algunas investigaciones se ha detectado que los responsables realizan labores de inteligencia para determinar cuándo los propietarios de una vivienda se encuentran fuera del país.

Posteriormente contactan a empleados domésticos u otras personas que permanecen en la casa para convencerlos de entregar bienes de valor mediante historias falsas relacionadas con embargos o gestiones urgentes.

En el allanamiento decomisaron varias de las joyas que habrían sido sustraídas. Foto OIJ. (OIJ/En el allanamiento decomisaron varias de las joyas que habrían sido sustraídas. Foto OIJ.)

El caso ocurrió el pasado 12 de junio en una vivienda ubicada en un condominio de Santa Ana. Según la versión que manejan los investigadores, los sospechosos llamaron a la casa y lograron que una empleada doméstica atendiera el teléfono.

Presuntamente, le indicaron que llamaban de parte de los dueños de la casa y le hicieron creer que se realizaría un embargo sobre la vivienda. Bajo esa alerta, le solicitaron reunir joyas y otros artículos de valor para entregarlos a una persona que llegaría al lugar en un vehículo.

En apariencia, la empleada cayó en el engaño y entregó diversos bienes de valor, entre ellos joyas, cuyo valor asciende a aproximadamente ¢50 millones.

Tras recibir la denuncia, los agentes judiciales iniciaron la investigación e identificaron a Medero como sospechosa de participar en los hechos.

Durante el allanamiento, los investigadores decomisaron múltiples joyas que, en apariencia, corresponden a parte de los bienes sustraídos en el caso investigado. Además, ubicaron dinero en efectivo y otros indicios que serán analizados como parte de la investigación.

La detenida quedó a las órdenes del Ministerio Público y el caso se mantiene en investigación.