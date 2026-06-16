Sucesos

Falsa llamada sobre un embargo termina en estafa de ¢50 millones en Santa Ana; OIJ detiene a sospechosa

La detenida figura como sospechosa de integrar una organización dedicada a estafas. En el allanamiento se decomisaron joyas y dinero en efectivo

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Por Cristian Mora
Estafa a empleada doméstica
Agentes del OIJ allanaron una vivienda en San Felipe de Alajuelita, donde detuvieron a una mujer sospechosa de participar en una estafa valorada en ¢50 millones. (OIJ/Cortesía)







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OIJEstafa a empleada doméstica
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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