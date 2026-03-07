Fallece Fernando Marín Rojas, impulsor de los Ebáis y exministro de Bienestar Social

El doctor Marín falleció la noche del viernes 6 de marzo.

El médico y exjerarca público, Fernando Marín Rojas, falleció este viernes 6 de marzo a los 69 años, según confirmaron sus allegados.

Marín destacó por su trayectoria en el sector social y de salud en Costa Rica. Durante la administración de José María Figueres Olsen, Marín se desempeñó como viceministro de Salud.

Desde ese cargo, impulsó la reestructuración del sistema y definió la creación de los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis), pilar del modelo de atención primaria que rige actualmente en el país.

Su legado técnico fue reconocido cuando la Clínica de San Rafael Abajo de Desamparados recibió el nombre “Dr. Fernando Marín Rojas”, en honor a su papel determinante en el desarrollo de la red de servicios de salud.

Años más tarde, durante el gobierno de Laura Chinchilla Miranda (2010-2014), asumió un rol como ministro de Bienestar Social y Familia y presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). En ese periodo, coordinó las políticas públicas enfocadas en la reducción de la pobreza y la atención de poblaciones vulnerables.

Luego de su paso por el Gabinete, trabajó en el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa), donde fungió como director de Verificación de la Normativa (DVN).

El IMAS lamentó la muerte del exjerarca, a través de un sentido mensaje en sus redes sociales. (IMAS/Redes sociales)

Hasta el momento, no se han precisado las causas de su muerte. Tras confirmarse su deceso, el IMAS manifestó su pesar mediante un mensaje oficial.

“El IMAS y su Consejo Directivo lamentan el sensible fallecimiento del Dr. Fernando Marín Rojas, quien fue presidente ejecutivo de la institución entre el 2010 y el 2014”.

Marín era vecino de La Uruca, San José, estaba casado y tenía un hijo.