Fallece Fernando Marín Rojas, impulsor de los Ebáis y exministro de Bienestar Social

Fernando Marín falleció a los 69 años. Fue viceministro de Salud, promovió la creación de los Ebáis y más tarde dirigió el IMAS durante el gobierno de Laura Chinchilla Miranda.

Por Yucsiany Salazar
El doctor Marín falleció la noche del viernes 6 de marzo.
El doctor Marín falleció la noche del viernes 6 de marzo.







Fernando MarínObituario
