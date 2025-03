Fallece cuarta víctima de tiroteo en San Ramón: Tía relata que joven llegó solo a tomar café

En la tarde del viernes 7 de marzo, un tiroteo en la tranquila localidad de Jardines de San Ramón, Alajuela, dejó ese día tres víctimas fatales y dos mujeres heridas de gravedad. Desafortunadamente, luego de 16 días de lucha en el hospital México, falleció este domingo Irma Badilla Sánchez. Su muerte se suma a la larga lista de personas inocentes víctimas de la violencia en el país.

Según su tía Laura Sánchez, aquel viernes Irma llegó a la casa donde ocurrió la balacera con la intención de pasar la tarde y disfrutar de un café. Su tía la recuerda como una joven llena de vida, carismática, alegre y profundamente amorosa, con una pasión especial por los animales.

“Soñaba con ser veterinaria y tenía muchas ilusiones. Apenas había cumplido 18 años y estaba deseosa de obtener su licencia de conducir y comenzar a trabajar”, recordó Laura.

El incidente ocurrió alrededor de las 3:30 p. m. de ese día, cuando varios sujetos en motocicletas llegaron a una vivienda de la localidad y comenzaron a disparar de indiscriminadamente. En la escena fallecieron un adolescente de 16 años y una mujer de 34 años, identificada como Yoselin Adriana Quesada Anchía, madre de un niño de siete años. Además, un bebé de seis meses resultó gravemente herido en el ataque y murió poco después en el Hospital Carlos Luis Valverde Vega.

Irma Badilla Sánchez falleció tras 16 días internada. (Cortesía Laura Sánchez/Cortesía Laura Sánchez)

Un sueño truncado en medio del caos

Irma era conocida por su espíritu alegre y su amor incondicional por los animales, los cuales consideraba parte fundamental de su vida. Su tía Laura, quien la veía como una amiga cercana, relató cómo le había aconsejado constantemente que se valorara a sí misma y luchara por sus sueños. “Siempre le dije que estudiara y se enfocara en su futuro. Ella quería ser alguien, quería ser feliz”, comentó.

Antes del fatídico tiroteo, Irma había decidido mudarse con su abuela y su tío, buscando un cambio en su vida, una oportunidad para crecer y cumplir sus sueños.

Pese a la distancia entre la casa de su tía y la de su abuela, la noticia del ataque llegó rápidamente a la familia a través de la prima de Irma, quien también era su amiga inseparable. Fue ella quien, desesperada, le informó a la familia sobre el tiroteo ocurrido en Los Jardines. Laura acudió de inmediato al hospital, donde la noticia de que Irma había sobrevivido al ataque fue un pequeño rayo de esperanza.

Irma Badilla Sánchez se graduó de noveno recientemente y soñaba con ser veterinaria. (Cortesía Laura Sánchez/Cortesía Laura Sánchez)

“Me dijeron que estaba viva, pero que la habían trasladado a emergencias. Fueron 16 días de lucha, de estar a su lado”, relató con tristeza.

Durante esos días, Irma permaneció inconsciente en el hospital. Sin embargo, su familia nunca dejó de luchar por ella. Su tía, con fe inquebrantable, no se apartó de su lado, hablándole, tomándole la mano y cantándole canciones.

“Cuando llegó, estaba inconsciente, conectada a una máquina. Los primeros días fueron terribles, no sabíamos qué esperar, pero yo le hablaba, le cantaba, le decía cosas bonitas. Sentía que me escuchaba”, recordó. Aunque Irma no respondía, la vio llorar y eso le daba esperanza a su tía.

Con el paso de los días, Laura no se despegaba de su sobrina. “Yo iba todos los días, le tomaba la mano y le hablaba. Le hablaba de Dios, le decía lo importante que era para nosotros”, relató. Fue un miércoles cuando finalmente Irma despertó. A pesar de su confusión y el miedo al ver su entorno, la joven comenzó a responder a las preguntas de Laura con un gesto de su cabeza.

Aunque su estado de salud seguía siendo frágil, Laura se sintió aliviada al ver que Irma estaba consciente y lucía estable. “No podía hablar por la traqueotomía, pero todo lo demás estaba bien.

Según Laura, en esos días Irma mostró su fortaleza y sus ganas de vivir. Lamentablemente, poco después la joven tuvo una inflamación cerebral y luego una falla en varios órganos, que terminó causándole la muerte.

Otro golpe en la familia

El papá de Irma, Marco Tulio Badilla Arias, también falleció trágicamente el 20 de junio del 2020, cuando fue atacado a puñaladas en la plaza de fútbol de Bajo Tejares en el distrito de Volio, en San Ramón de Alajuela.

Al parecer, el señor estuvo involucrado en una riña aquella madrugada y llevó la peor parte.

