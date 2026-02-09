Sucesos

Fallece Carlos Espinach, fundador de la Fundación Omar Dengo y figura del PLN

Un expresidente de la República y el jerarca de la Asamblea Legislativa enviaron sus condolencias

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Carlos Espinach falleció a los 81 años, expolítico del PLN.
Carlos Espinach falleció a los 81 años, expolítico del PLN. (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Carlos EspinachPLNFundación Omar Dengo
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.