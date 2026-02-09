Fallece Carlos Espinach, fundador de la Fundación Omar Dengo y figura del PLN

Falleció a los 81 años Carlos Espinach Phillips, miembro fundador de la Fundación Omar Dengo (FOD) y expolítico del Partido Liberación Nacional (PLN). Su deceso, ocurrido este lunes, ya consta en los archivos del Registro Civil.

Espinach fue integrante de la Junta Administrativa de la FOD en varios períodos.

En el 2013, además, el empresario fue nombrado director ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por Costa Rica, durante el gobierno de Laura Chinchilla.

Epinach estuvo ligado al gobierno de la exmandataria como amigo y consejero. En el 2022, fue una las figuras políticas que apoyó la candidatura de Chinchilla a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El expresidente de la República, Oscar Arias Sánchez, expresó su tristeza por el fallecimiento de Espinach: “Su partida me deja un vacío inmenso. Para mí, Carlos no fue solo un colaborador muy valioso en mis dos campañas políticas, sino también en mis gobiernos”.

Arias envío sus condolencias a la familia y concluyó: “Descanse en paz, mi querido amigo”.

Carlos Espinach (a la derecha) junto Eduardo Lizano, el expresidente Óscar Arias y su hermano, Rodrigo Arias. (Cortesía/Cortesía)

El hermano del expresidente, Rodrigo Arias, actual jerarca de la Asamblea Legislativa, también expresó su dolor por el fallecimiento del político.

Lo describió como un amigo y como “uno de los mejores estrategas que ha tenido Costa Rica”. Explicó que trabajó de cerca con el político en la primera campaña presidencial de Oscar Arias, en 1985, así como en otros espacios políticos.

Destacó sus pasos en la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y su puesto en el BCIE.

“Su satisfacción estaba en poner a la gente de acuerdo (...) En estos tiempos en que a veces nos cuesta escucharnos, donde el insulto se privilegia sobre la cortesía, su ejemplo resulta más valioso”, concluyó el presidente del Congreso.