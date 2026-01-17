Extienden prisión preventiva a implicado en triple homicidio donde murieron un niño y su madre

El Juzgado Penal de Batán amplió por cinco meses la medida de prisión preventiva contra un hombre de apellidos Chacón Montano, uno de los implicados en el triple asesinato en el que fallecieron un niño y su madre dentro de una vivienda el 24 de agosto del 2024, en Santa Marta de Matina, Limón.

Chacón Montano es hermano de la mujer fallecida, identificada como Yocelyn Leticia Chacón Berrocal, y tío del niño Ian Chacón, de 11 años, quien soñaba con ser piloto.

En el ataque armado también falleció un hombre conocido como Geovanny, alias “Popeye”, quien era el objetivo del ataque.

Según las autoridades, tres hombres identificados como Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan”; Jordy Pérez Sánchez, alias “Chapulín”; y Eddy Martínez Angulo, alias “Ailon” ingresaron a la casa donde se encontraban el menor, su madre y Popeye, y dispararon con armas de fuego tipo AK-47.

Ian intentó proteger a su madre, pero fue alcanzado por varios impactos de bala y trasladado primero al Hospital Tony Facio de Limón y luego al Hospital Nacional de Niños, donde falleció dos días después.

En apariencia, el ataque habría sido provocado por un conflicto entre Popeye y otro grupo criminal liderado por un sujeto conocido como “Cachi”. Al parecer, “Chapulín”, miembro de la banda de Cachi, alertó a sus aliados sobre el ataque que planeaban contra Popeye.

Los homicidas huyeron por una zona montañosa cercana a la vivienda y se ocultaron. Informes policiales señalan que Chacón, quien continuará en prisión preventiva, habría ayudado a los gatilleros a salir del sitio en un vehículo, aun sabiendo que sus familiares habían sido asesinados.

Tres días después de la balacera, las autoridades capturaron a alias “Chapulín” en un operativo que desmanteló la estructura criminal, integrada por 20 personas. Chacón, por su parte, fue detenido en un operativo conjunto entre el Organismo de Investigación Judicial de Batán y la Fiscalía Adjunta de Limón en octubre de ese mismo año.

En enero del 2025, alias “Ailon” fue arrestado en Alajuela, pero alias “Tan” continúa prófugo y es considerado uno de los objetivos policiales más importantes en Matina de Limón.