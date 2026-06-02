Explosión de ácido nítrico en la Morgue Judicial deja dos personas heridas

El caso fue atendido por el Cuerpo de Bomberos. (Foto con fines ilustrativos).

Una explosión registrada la tarde de este martes en la Morgue Judicial dejó a dos personas afectadas. El hecho ocurrió en el complejo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ubicado en San Joaquín de Flores, Heredia.

El reporte ingresó a Bomberos a las 2:18 p. m. Según la información preliminar, las dos víctimas fueron remitidas al Hospital San Vicente de Paul.

Según Bomberos, el líquido que provocó las lesiones es ácido nítrico. En apariencia, una botella con ese material explotó por razones aún desconocidas.

La emergencia fue atendida por seis unidades de Bomberos.

El ácido nítrico juega un papel crucial en numerosas industrias, incluyendo la producción de fertilizantes y explosivos. Se caracteriza por su capacidad para reaccionar de manera violenta con materiales combustibles como el carbón y el alcohol.

Su exposición puede tener efectos nocivos sobre los ojos, la piel y el sistema respiratorio debido a sus vapores sofocantes.