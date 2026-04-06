Sucesos

Exmodelo de A Todo Dar denuncia que mujer sentenciada por millonaria estafa se burla de la Justicia al aparecer en fiesta de bar

Imputada es hermana de un alto jefe policial

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Por Christian Montero

La exmodelo Karla Bermúdez, quien se hizo conocida por su participación en el programa de concursos de Repretel, A Todo Dar (ATD), denunció que una mujer condenada a tres años y nueve meses de prisión por estafa, se burla del sistema y de las víctimas al incumplir el arresto domiciliario y ser captada en la entrada de un bar en San José.








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Estafa exmodelo A todo dar
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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