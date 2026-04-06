Exmodelo de A Todo Dar denuncia que mujer sentenciada por millonaria estafa se burla de la Justicia al aparecer en fiesta de bar

La exmodelo Karla Bermúdez, quien se hizo conocida por su participación en el programa de concursos de Repretel, A Todo Dar (ATD), denunció que una mujer condenada a tres años y nueve meses de prisión por estafa, se burla del sistema y de las víctimas al incumplir el arresto domiciliario y ser captada en la entrada de un bar en San José.

Los hechos ocurrieron el sábado previo a Semana Santa cuando la mujer, de apellidos Cubillo Hernández, fue captada en una actividad de cumpleaños en un local ubicado en Barrio México.

En las imágenes a las que tuvo acceso este medio se ve a la mujer en la entrada del local comercial y cuando una persona la interpela, ella responde: “ya pagué mis querellas”.

Mujer sentenciada por estafa habría incumplido arresto domiciliar

Alfonso Ruiz, abogado de cuatro de las afectadas, entre ellas, Karla Bermúdez, explicó que en enero del año pasado, Cubillo fue sentenciada a casa por cárcel por 17 delitos de estafa y 17 de uso de documento falso, tras someterse a un procedimiento especial abreviado, según la sentencia 102-2025; dicha sanción rige por un plazo igual al de la condena.

El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, del II Circuito Judicial de Goicoechea, dejó el fallo en firme el dos de junio anterior según la resolución 2025-0895, del cual este medio tiene copia.

La pérdida económica que alega la exmodelo y otra denunciante supera los $800.000, acumulados entre el 2013 y el 2016, cuando se interpuso la primera denuncia.

Bermúdez fue presentadora y conductora de varios programas de TV, modelo de reconocidas marcas en Costa Rica y Centroamérica y además una de la integrantes de la segunda generacion de el programa A Todo Dar.

La exmodelo Karla Bermúdez acudirá a los tribunales, para solicitar que se revise la forma en que debe cumplir la sentencia la mujer condenada por estafarla, a quien encontraron en las afueras de un bar de San José. (Foto: cortesía Karla Bermúd/Foto: cortesía)

Los hechos sentenciados

El esquema que operó Cubillo funcionaba bajo el llamado sistema Ponzi: los participantes entregaban dinero que supuestamente generaba intereses al ser invertido, con la promesa de devolver el capital más las ganancias. Para ganar credibilidad, las reuniones contaban con la presencia de figuras reconocidas, entre ellas miembros de una reconocida fundación, dueños de restaurantes, futbolistas y médicos.

La condenada llegaba a esas reuniones “con la Biblia bajo el brazo”, detalló la exchica ATD, quien agregó que la mujer ofrecía cheques posfechados y citaba a sus víctimas en un banco estatal, donde aseguraba tener contactos con la gerencia.

Para ganarse más la confianza de las víctimas, en otras ocasiones la mujer utilizó pretextos como haber ganado la lotería o estar a la espera de una herencia millonaria.

Según los denunciantes, Cubillo presuntamente desacató la orden de presentarse para la colocación de la tobillera electrónica, alegando haber estado hospitalizada por un supuesto intento de suicidio. Además, cambió su domicilio y se trasladó a una vivienda en Real Santamaría de Heredia, donde reside un hijo.

La denunciante Bermúdez dijo que el grupo de personas afectadas conoció que mujer era la organizadora de la fiesta de cumpleaños e incluso que cuentan con videos de la sospechosa en el evento, en donde aparentemente habría estado sin la tobillera.

No obstante, Bermúdez contó que evitaron llamar a la Fuerza Pública debido a la relación familiar con el jefe policial, por eso detalló que actuaron “de manera inteligente”. Este martes, las afectadas acudirán a los tribunales para solicitar que “se revise la forma en que debe cumplirse la sentencia impuesta”, detalló la exmodelo.