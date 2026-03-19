Sucesos

Exproveedora del Colegio Universitario de Cartago (CUC) habría utilizado tarjeta institucional para comprarse ropa, zapatos y artículos para el hogar. Fiscalía le imputa 36 delitos de peculado

Conozca aquí cómo habría utilizado fondos institucionales para compras personales

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Por Hillary Benavides Meléndez
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La imputada, de apellidos Jiménez Venegas, habría hecho uso indebido de una tarjeta institucional del CUC. (Shutterstock/Foto)







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Hillary Benavides Meléndez

Hillary Benavides Meléndez

Periodista en pasantía sección Nacionales. Graduada como licenciada en Comunicación con énfasis en Producción Audiovisual de la Universidad Latina de Costa Rica.

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