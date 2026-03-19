Exproveedora del Colegio Universitario de Cartago (CUC) habría utilizado tarjeta institucional para comprarse ropa, zapatos y artículos para el hogar. Fiscalía le imputa 36 delitos de peculado

La imputada, de apellidos Jiménez Venegas, habría hecho uso indebido de una tarjeta institucional del CUC.

Una exfuncionaria del Colegio Universitario de Cartago (CUC) es investigada como principal sospechosa de 36 delitos de peculado en la modalidad de sustracción, de acuerdo con información de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), en Cartago.

La imputada, de apellidos Jiménez Venegas, laboró como proveedora en esa institución. Según la investigación, entre abril y mayo de 2023, habría hecho uso indebido de una tarjeta institucional destinada a la compra ágil de insumos necesarios para el funcionamiento del centro educativo.

Las autoridades señalan que, en ese periodo, la sospechosa habría realizado 36 transacciones por un monto total de ¢2.857.000, dinero que presuntamente utilizó para adquirir artículos personales como ropa, calzado y productos para el hogar.

Ante estos hechos, el Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública la apertura a juicio, con el objetivo de que la mujer enfrente los cargos en su contra.

El expediente del caso corresponde al número 23-0003014-345-PE.

Según el Código Penal, el peculado lo comete el funcionario público que sustrae o distrae dinero, o bienes del erario público, cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo.