Evacuan colegio en Cartago por ataque de abejas

Al menos 15 estudiantes del Colegio de Dulce Nombre de Cartago sufrieron picaduras por abejas, el cuerpo de Bomberos atendió la emergencia.

Las lecciones en el Colegio de Dulce Nombre de Cartago fueron suspendidas por un inusual hecho ocurrido la mañana de este miércoles.

El cuerpo de Bomberos reporta que en ese centro educativo se atiende un ataque de abejas que hasta el momento dejó al menos 15 estudiantes con picaduras.

Ese cuerpo de emergencia atiende el incidente con personal paramédico de la estación de Desamparados y Bomberos de Cartago.

Los estudiantes afectados están siendo atendidos por personal paramédico en el lugar mientras se completa la evacuación del centro educativo.

Se desconoce hasta el momento el estado de salud de los jóvenes que sufrieron las picaduras, así como las circunstancias que provocaron el ataque de los insectos en las instalaciones del colegio ubicado en la Vieja Metrópoli.

Bomberos mantiene el operativo de evacuación y atención de emergencia en el centro educativo.

En el comunicado difundido por ese cuerpo de rescate se hizo un llamado preventivo a la población por otro tipo de emergencias que están provocando atenciones continuas y que tienen que ver con incendios.

Según el benemérito cuerpo de Bomberos a hoy han atendido 752 incendios en estructuras durante el año y solo en las primeras cinco horas de este 1 de octubre, ya se han registrado tres emergencias de ese tipo.