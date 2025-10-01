Sucesos

Evacuan colegio en Cartago por ataque de abejas

Bomberos reporta que al menos 15 estudiantes fueron picados

Por Christian Montero y Keyna Calderón
Al menos 15 estudiantes del Colegio de Dulce Nombre de Cartago sufrieron picaduras por abejas, el cuerpo de Bomberos atendió la emergencia.
Al menos 15 estudiantes del Colegio de Dulce Nombre de Cartago sufrieron picaduras por abejas, el cuerpo de Bomberos atendió la emergencia. (Keyna Calder/Foto: Keyna Calderón)







Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

