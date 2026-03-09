Evacúan colegio en Alajuela por crisis de asma tras quema de charral

Estudiantes del Colegio El Carmen, en Alajuela, fueron evacuados este lunes 9 de marzo debido a un incendio de charral registrado en un lote cercano al centro educativo.

Según informó el Ministerio de Educación Pública (MEP), el fuego provocó una gran cantidad de humo que comenzó a afectar a los estudiantes.

Debido a la situación, se reportaron algunos casos de crisis asmáticas entre los alumnos, por lo que se coordinó la atención con la Cruz Roja Costarricense y el Cuerpo de Bomberos.

Ante la acumulación de humo en la zona, se tomó la decisión de evacuar el centro educativo como medida preventiva.

“Ya los evacuamos a una zona segura donde no hay humo”, indicó el MEP, a la vez que señaló que ya se realizó una revisión del colegio y confirmaron que no existe amenaza directa de incendio para la infraestructura del centro educativo.

Bomberos informó que el incendio corresponde a una quema extensa de maleza sin amenaza a afectar estructuras. Las unidades se encuentran atendiendo la emergencia.