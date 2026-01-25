Sucesos

Estas zonas registraron las temperaturas más bajas del país: La Unión y Coronado entre las más frías

Zonas montañosas del Valle Central concentraron las temperaturas más bajas registradas por el IMN este domingo en la madrugada

Por Damián Arroyo C.
21/02/2025 Parque Nacional Chirripó. Impresionantes vistas que incluyen flora y fauna, observación de especies de aves endémicas y mamíferos como ardillas son parte de los atractivos que animan a muchas personas a visitar este escenario natural que este año cumple 50 años de su creación. Este es parte del registro en fotografías que logramos el viernes y sábado anterior, previo al desarrollo de la edición 37 de la carrera de campo traviesa a este parque natural. Cuando no están presentes los soleados días de cielo azul, entonces hay que apreciar este otro panorama de tonos fríos y aires frescos. Foto: Rafael Pacheco Granados
El volcán Irazú marcó la temperatura más baja del país este domingo con 5,3 °C, seguido por La Unión de Cartago y Coronado, según el IMN. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

