Estas zonas registraron las temperaturas más bajas del país: La Unión y Coronado entre las más frías

El volcán Irazú marcó la temperatura más baja del país este domingo con 5,3 °C, seguido por La Unión de Cartago y Coronado, según el IMN.

Las temperaturas más bajas de este domingo en la madrugada se registraron nuevamente en zonas montañosas del país, según datos preliminares del Instituto Meteorológico Nacional (IMN). El volcán Irazú encabezó el listado con una mínima de 5,3 °C.

En el segundo lugar apareció La Unión, en Cartago, donde los termómetros descendieron hasta 7,7 °C. Muy cerca se ubicó Patio de Agua de Coronado, con una temperatura mínima de 7,8 °C, de acuerdo con el reporte oficial.

El volcán Turrialba registró 8,1 °C durante la madrugada. En Rancho Redondo de Goicoechea y el volcán Poás, ambos marcaron 8,2 °C, lo que confirmó la persistencia de condiciones frías en sectores elevados del Valle Central y la Zona Norte.

Otros puntos del Valle Central también figuraron entre los más fríos. Cerro Cedral reportó 8,6 °C, mientras que Santiago de Paraíso alcanzó 8,9 °C. En Ochomogo, Cartago, la mínima fue de 9,6 °C, el mismo valor observado en Barrancas, en El Guarco.

El listado del IMN mostró además temperaturas cercanas a los 10 °C en localidades como Laguna Fraijanes, con 10,3 °C, y Jaboncillal de Goicoechea, que registró 10,6 °C durante la madrugada.

Fuera del Valle Central, también se reportaron valores bajos en el Caribe Sur y el Pacífico Sur. Juan Viñas marcó 11,5 °C, mientras que Altamira, en el Pacífico Sur, registró 13,7 °C.