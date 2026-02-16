Estas fueron las zonas más frías de Costa Rica la madrugada de este lunes: varias están en el Valle Central

El IMN detalló que varios de los sitios más fríos se ubican en el Valle Central durante la madrugada del lunes.

La madrugada de este lunes 16 de febrero del 2026 registró las temperaturas más bajas del país en sectores de montaña y del Valle Central, según datos preliminares del Instituto Meteorológico Nacional (IMN). El Cerro de la Muerte encabezó la lista.

De acuerdo con el reporte oficial, las 10 estaciones con menor temperatura mínima se ubicaron en el Pacífico Sur, Caribe Sur, zona norte y, en varios casos, en el Valle Central.

Cerro de la Muerte marcó la temperatura más baja

La estación de Cerro de la Muerte, en el Pacífico Sur, reportó 2,7 °C. Fue el registro más bajo del país durante la madrugada.

En el Caribe Sur, el volcán Irazú registró 3,2 °C. El volcán Turrialba marcó 3,7 °C en la misma región climática.

En la Zona Norte, el volcán Poás reportó 6,3 °C.

El informe del IMN detalla que varias estaciones del Valle Central figuraron entre las 10 más frías del país.

Rancho Redondo, en Goicoechea, registró 10,7 °C.

La Unión, en Cartago, marcó 11,4 °C.

Cerro Jucó, en Paraíso, reportó 12,4 °C.

Ochomogo, en Cartago, alcanzó 12,5 °C.

Cerro Burío registró 13,5 °C.

Laguna Fraijanes cerró la lista con 13,6 °C.

Lista completa del resto del país:

El IMN detalló que 7 de los 10 sitios más fríos se ubican en el Valle Central durante la madrugada del lunes. (IMN/Cortesía)

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.